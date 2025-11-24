Bolu'da faaliyet gösteren Gezer Terlik Fabrikasında maaşlarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle işçiler, makine başında eylem yaparak çalışmaları durdurdu.

Bolu'nun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gezer Terlik Fabrikası'nda maaşlarını alamadıklarını ve sürekli aynı sıkıntıları yaşadıklarını iddia eden işçiler makine durdurdu. Sabah saatlerinde onlarca işçi fabrika içerisinde iş bırakma eylemi yaptı. İş yerinden çıkmayan ve eylemine devam eden işçiler için fabrikaya jandarma ekipleri çağırıldı. Fabrika dışında da Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) Bolu İl Temsilcisi Sedat Alural eylem yaptı. İşçilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade eden Alural, fabrikaya tepki gösterdi. Saatlerce içeride makine başında eylem yapan işçiler, jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından servislerle evlerine gönderildi. İşçilerin mağduriyetinin devam ettiği öğrenildi.

'İçeride işçi arkadaşlarımız işi bıraktılar'

Sendika yetkisine karşı Gezer Fabrikası'nın açtığı davaları kazandıklarını ifade eden ve işçilerin yanında olduklarını vurgulayan TEKSİF Bolu İl Temsilcisi Sedat Alural, 'İş verenin itirazına rağmen 2 mahkemeyi kazandık. Şu anda Yargıtay'dan gelecek olan kararı bekliyoruz. Ancak iş veren üye sayısını düşürmek için türlü oyunlar yapıyor. İçeride üyelerimize baskı ve mobing yapıyor. İşçilerin kaç aydır maaşlarını geciktirerek zamanında ödememektedir. Şu an içeride işçi arkadaşlarımız işi bıraktılar. Makinelerin başında çalışmıyor. İşçilerin sonuna kadar yanında olacağız. Makine başında oturuyorlar. İşçilerin maaşı ödenmedi diye tutanak tutuluyor şu anda bize gelen bilgi o şekilde' dedi.