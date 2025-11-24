TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.55 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kürkçüler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Y. O. idaresindeki 34 EC 3074 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.