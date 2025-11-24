Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Eğitim Yüzyılı' kapsamında 100 öğretmen sunduğu halk dansı gösterisiyle izleyenleri mest etti.

Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel bir program hazırlandı. Manisa Cumhuriyet Meydanında 'Eğitim Yüzyılı' kapsamında hazırlanan programda 100 öğretmen Ege Bölgesine ait birbirinden değerli halk dansı oyunlarını sergiledi. Yaklaşık 1,5 aylık özverili çalışmalarla hazırlanan gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

'Sadece çalışarak değil bir gönül nişanesi'

Gerçekleştirilen gösterilerin ardından açıklamalarda bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, 'Milli Eğitim Bakanlığımızın önerisiyle her ilde kurulan Maarif Orkestramız ve Maarif Halk Dansları topluluklarımızdan bir kesit izlediniz aslında. Farklı branşlardan, farklı kademelerden 100 öğretmenimiz uzunca bir süredir bizim için hazırlanıyorlar. Bu hazırlığın sonucunda da muhteşem bir gösteriyle karşımıza çıktılar. Hâlâ öğreniyoruz. Öğrenmek belli bir yaşa mensup değil. Bizler de ilerledikçe bilginin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Öğretmenler Günü vesilesiyle bize özel bir gösteri sundular. 100 arkadaşımızla beraber, 100 çalışma arkadaşımızla beraber Atatürk Anıtına çelenk koyarak günümüze başladık. Biz biliyoruz öğretmen her daim beklenendir, gelir. Tıpkı Şair Eşref Edip'in dediği gibi 'Kıyamet vakti dahi gelirse bu davet muallimin elinde dirilir. Dirilir elbet bir millet' Arkamda Diriliş Ocağı'nın mensuplarını görüyorsunuz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin yegane mimarlarını görüyorsunuz. Hepimizin öğretmenler günü kutlu olsun. 1,5 aydır çalışıyoruz ama bu izlediğiniz Zeybekli Halk Oyunları da malumunuz olduğu üzere sadece çalışarak değil bir gönül nişanesi, gönlün güzelliğinin dışa yansıması. İzlediğimiz görüntülerde, izlediğimiz oyunda sadece bir oyun değil aslında bir milletin tarihsel yansımasını görüyoruz bugün. O yüzden gösterileri devam edecek. Bizlerle daha büyük alanlarda daha büyük şölenlerde bir araya gelecekler. Biz de heyecanla onları bekliyor olacağız' dedi.