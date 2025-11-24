İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz gün yayımlanan 'Değer Artış Payı (DAP)' yönetmeliğini değerlendiren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yeni düzenlemenin sektörde adil ve dengeli bir paylaşım sağlayacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve imar planı değişikliği sonucu taşınmazların değer kazanmasından doğan kazancın bir bölümünün kamuya aktarılmasını öngören İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği, 22 Kasım 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bilgilendirmeye göre; yeni düzenleme kapsamında ayrıca, 2942 sayılı kamulaştırma kanunu kapsamındaki; özel mülkiyette olup daha önce resmi kurum, idari tesis, okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmet alanı olarak planlanan ancak kamulaştırılamayan taşınmazlar için de çözüm üretildi. Eğer kamu kurumları bu alanlara artık ihtiyaç duymuyorsa ve ilgili idare de onay verirse, bu alanlarda plan değişikliği yapılabilecek.

'Adil ve dengeli bir paylaşım sağlayacak'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 'Yeni düzenlemeyle şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilecek. Böylece hem şehircilik ilkeleri güçlendirilecek hem de kamu yararı esas alınarak adil ve dengeli bir kaynak paylaşımı sağlanacak. Ayrıca imar planı değişikliklerinden doğan değer artışları artık çok daha net bir çerçeveye kavuşmuş olacak' diye konuştu. Özelmacıklı, 'Değer Artış Payı'na konu olacak plan değişiklikleri, belli metrekare kriterlerinde ve parsel bazında konut kullanımı hariç sadece fonksiyon değişikliklerinde söz konusu olacak. İmar Kanunu'nun 18'inci maddesinin uygulanması kapsamında arazilerin arsaya dönüştürülmesi bu kapsamda değil. Ayrıca bu düzenleme sadece vatandaşın talebiyle gerçekleştirilen plan değişikliklerinde söz konusu olacak. Yani kamu tarafından gerçekleştirilen değişikliklerde geçerli olmayacak' ifadelerini kullandı.

'Değer artışının yüzde 90'ı kamuya'

Özelmacıklı, şöyle devam etti: 'Yeni yönetmelik ile taşınmazın, vatandaşın talebiyle gerçekleştirilecek bir imar planı değişikliği sonucu değerinde meydana gelen artışın yüzde 90'ının kamuya aktarılması hüküm altına alındı. Ayrıca değerleme için iki ayrı lisanslı değerleme kuruluşu tarafından rapor hazırlanması zorunlu hâle getirildi. Nihai karar ise Kıymet Takdir Komisyonu tarafından kesinleştirilecek. Bununla birlikte kentsel dönüşüm alanları, kamu taşınmazları ve vakıf mülkiyetleri istisna tutulacak' dedi.

Ödeme nasıl olacak?

Ödeme süreçlerine de değinen Özelmacıklı, 'Değer artış payının peşin ödenmesi hâlinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksit tercih edenler için dört taksit imkânı sunuldu. Ancak ödeme tamamlanıncaya kadar taşınmaz üzerinde devir, satış ve ruhsat işlemleri yapılamayacak. Bu durum tapuya da şerh olarak işlenecek' açıklamasında bulundu.

'Öngörülebilir ve güvenli bir yapı'

Özelmacıklı, 'Öte yandan kamulaştırılamayan alanlarda plan değişikliğinin önünü açan düzenleme ile de mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek. Kamu ile mülk sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların dava sürecine taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak. Böylece bu yeni düzenlemelerle sektör daha öngörülebilir ve güvenli bir yapıya kavuşacak' diyerek sözlerini noktaladı.