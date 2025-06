Dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF (Akıllı Topluluk Forumu), Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin dijital şehircilik uygulamaları sonucunda daha önceden ‘Smart21 Communities of 2025’ listesine seçtiği Bursa’yı bu kez ‘Top7 Intelligent Communities’ listesine seçerek dünyanın en akıllı 7 kentinden biri olarak gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da teknolojinin günlük hayatta uygulanabilmesi amacıyla akıllı şehircilik projelerine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla uluslararası kurumların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü’nün dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF’ye başvuru yapmasının ardından Bursa, ‘Smart21 Communities of 2025’ (2005’in en iyi 21 kenti) listesine dahil edilmişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı ulaşım, veri tabanlı yönetim, açık inovasyon projeleri ve dijital şehircilik uygulamalarının hayata geçirildiği Bursa, ICF tarafından Smart21 listesinde yer alan kentler arasında yapılan değerlendirme sonucunda bu kez ‘Top7 Intelligent Communities’ (En iyi 7 kenti) listesine girmeyi başardı. Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda ‘ICF Top7’ listesine yükselen ve bu düzeyde ülkemizi temsil eden ilk şehir olma unvanını da kazandı. Aralık 2025’te Vietnam’da yapılacak toplantıda ise ‘Intelligent Community of the Year 2025’ (Yılın En Akıllı Şehri) ödülü verilecek.

www.intelligentcommunity.org adresinde Bursa hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Türkiye'den Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Top7 Intelligent Communities’e girdi. Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Bursa; tarihin yankılarının, modernitenin ritimleriyle uyum içinde olduğu bir şehir olarak öne çıkıyor. Şehir genelinde ücretsiz Wi-Fi, gerçek zamanlı gözetim sistemleri, akıllı aydınlatma ve etkileşimli kent mobilyaları ile Bursa, dijital bağlantıyı ve kamu hizmetlerini önemli ölçüde geliştirdi. Şehir, girişimciliği, teknolojik ilerlemeyi, Endüstri 4.0’ün benimsemesini teşvik eden B-CUBE Akıllı Şehir ve İnovasyon Merkezi ve Bursa Model Fabrikası gibi girişimler aracılığıyla güçlü bir inovasyon ekosistemi kurdu. Bursa ayrıca "Başkan Bozbey Burada’ uygulaması ve ‘Stratejik Plan Anketi’ gibi katılımcı programlar aracılığıyla kapsayıcı yönetimi savunuyor ve halkın kentin geleceğini aktif olarak şekillendirmesini sağlıyor”

Teknolojinin büyük önem kazandığı günümüzde akıllı şehircilik uygulamalarına ağırlık verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların hayatını kolaylaştırmaya dönük uygulamaları kurumun tüm birimlerinde hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bilimsel veriler ışığında teknolojiyle donatılmış bir kent hedefiyle yeni projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sonucunda ICF geçtiğimiz aylarda Bursa’yı ‘Smart21 Communities of 2025’ listesine dahil etmişti. Bu 21 kent arasında yapılan değerlendirme sonucunda Top7 listesine de girerek finale kalmayı başardık. Türkiye’den daha önce ICF Smart21 listesine aday gösterilen şehirler oldu. Ancak Bursa, Top7 listesine yükselen ve bu düzeyde ülkemizi temsil eden ilk şehir olmayı başardı. Akıllı şehircilik alanında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.