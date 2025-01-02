Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da Kocadere Göleti’nde çalışmalar son hızla sürüyor. Ön yüz beton kaplama imalatları tamamlanan projede yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Orhaneli'de ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Kocadere Göleti’ndeön yüz beton kaplama imalatları, dolu savak imalatları ve dip savak ayar vana odası imalatları tamamlandı.

850 BİN METREKÜP İÇME VE KULLANMA SUYU İHTİYACI KARŞILANACAK

Kocadere Göleti'nin yapım çalışmaları ile ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gölette iletim hattı imalatlarının devam ettiğini söyledi.

Yüzde 85 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını açıklayan Müdür Balta, Kocadere Göleti'nin tamamlanmasıyla birlikte gölette depolanacak su ile Büyükorhan ilçe merkezi ve yakın çevresindeki köy yerleşim yerlerinin 850 bin metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.