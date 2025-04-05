Bitlis’te yapılan ’Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ ile tarihi doku yeniden canlanıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada Bitlis’in tarih kokan sokaklarını yeniden canlandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Tanğlay, "Bitlis Belediyesi olarak, Bitlis’in kadim tarihini modern dokunuşlarla buluşturduğumuz Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, Kale altındaki dükkanlarımızı eşsiz Bitlis taşıyla kaplayarak tarihi mirasımıza yakışır bir kimlik kazandırdık. Geceleri, tarihi Bitlis Kalesiyle bütünleşen özel aydınlatmalar sayesinde, şehrimizin ruhunu yansıtan büyüleyici bir atmosfer oluşturduk. Bu dokunuşlarla, geçmişin izlerini günümüze taşırken, kent merkezimizin estetik ve turistik cazibesini de artırmayı hedefledik" dedi.