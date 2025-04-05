Kırıkkale’de gece saatlerinde temizlik çalışması yaptığı sırada bir aracın çarptığı belediye personeli ağır yaralandı.

Kaza, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 09 LD 045 plakalı pikap, yol kenarında temizlik yapan Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli T.K.’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan temizlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araç sürücüsü A.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.