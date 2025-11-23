Kırıkkale Belediyesi’nin Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en değerli emekçiler olduğunu belirtti.

Kırıkkale Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bilim Merkezi’nde öğretmenlere yönelik özel bir program gerçekleştirdi. Kahvaltı buluşmasıyla başlayan etkinlikte öğretmenler hem keyifli anlar yaşadı hem de merkezdeki bilim atölyelerini inceleme fırsatı buldu. Programın en anlamlı bölümlerinden biri olarak hazırlanan "Hatıra Ormanı"nda, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve öğretmenler fidan dikerek günün hatırasını yaşattı. Fidan dikiminin ardından düzenlenen workshop etkinlikleriyle kutlamalar gün boyu devam etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Önal, öğretmenlerin toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Bugün sizleri Bilim Merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hayatımızda çok önemli bir yere sahip olan, bizlere yol gösteren siz değerli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sabrınızla, emeğinizle ve sevginizle şekillendirdiğiniz bir neslin fertleri olarak, sizlerin karşısında olmak bizler için gururdur" dedi.

Başkan Önal, sözlerinin devamında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere verdiği değeri hatırlatarak, "Atatürk’ün gösterdiği yolda kentimizi ve ülkemizi aydınlatma çabamızı birlikte sürdürüyoruz. Bu özel günde aynı sofrayı paylaşıyor olmak bizim için büyük mutluluk. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.