Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam etti. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasının ardından kent genelinde düzenlenen anı, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

Valisi Mehmet Makas, öğretmenler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğretmenlerin cehalet karanlığını dağıtan, topluma yön veren kişiler olduğunu belirtti. Makas açıklamasında, 'Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar yüce, ağır bir sorumluluk gerektiren bir sanattır. Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden ve görev başında şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Görev yapan ve emekli tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise, 'Millet Mekteplerinin kuruluşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliği kabulüyle anlam kazanan bu özel günde öğretmenlerimiz; sabırlarıyla, bilgileriyle ve ülkesine duyduğu sevgiyle medeniyetimizi geleceğe taşıyan gerçek kahramanlardır' dedi. Güney, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı da anarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Program kapsamında emekli öğretmenin konuşması, aday öğretmenlerin yemin töreni ve adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin temsili konuşması gerçekleştirildi. 'Işığı Sönmeyenler' adlı tiyatro gösterisi ve diğer etkinlikler katılımcılar tarafından beğeni topladı. Mesleğinde en kıdemli öğretmene plaket ve hizmet şeref belgesi Vali Makas tarafından verildi.

Programa; Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve eğitim camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.