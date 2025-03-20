Eskişehir Beylikova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayırsever vatandaşların desteğiyle düzenlenen iftar programında, Beylikova Fen Lisesi öğrencileri ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Beylikova Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. İftar programında Beylikova Fen Lisesi öğrencileri, protokol üyeleriyle bir araya geldi. Samimi ve bereketli bir atmosferde gerçekleşen iftar yemeğinin ardından, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Fen lisesi ve İmam Hatip lisesindeki öğrencilere çevre bilincini artırmaya yönelik olarak "Tohum Kalem" hediye edildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, bu anlamlı buluşmaya destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, dualarının kabul olmasını diledi. Programa Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal, ilçe protokol üyeleri, hayırsever vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.