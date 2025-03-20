Kars’ın Kağızman ilçesinde yapımı tamamlanan Yeni hükümet binası hizmete girdi.

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı ve AK Parti 24,26,27. Dönem Kars milletvekili Ahmet Aslan’ın söz verdiği ve yapımını başlattığı Kağızman hükümet konağı binası vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Osmanlı mimarisi ile inşa edilen bina ilçesinin sembolü haline geldi, içerisinde birçok kurumun faaliyet gösterdiği yeni kaymakamlık binası tasarım ve modern yapısıyla ilçe halkı tarafından oldukça beğenildi. Memnuniyetini dile getiren ilçe halkı; "Sayın Bakanımız Ahmet Arslan bizlere söz vermişti sağ olsun bugün yeni hükümet konağımız hizmete girdi bütün kurumlarında aynı binada olması bizim için çok rahat ve kolay oldu" diyerek teşekkür ettiler.

Üç katlı olan yeni hükümet konağı binasında; Kağızman kaymakamlığı, ilçe nüfus müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe tapu müdürlüğü, sosyal yardımlaşma vakfı gibi başlıca kurumlar hizmet veriyor.