Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, katıldıkları Adana Lezzet Festivali’nde elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelindeki üniversitelerden katılımın yoğun olduğu "Üniversiteli Genç Şefler" yarışmalarında BEÜ öğrencileri, Adana Mutfağı ve Türk Mutfağı ana kategorilerinde bireysel ve ekip olarak üç farklı ödül kazandı. "Üniversiteli Genç Şefler Bireysel Adana Mutfağı" kategorisinde yarışan BEÜ öğrencisi Havva Yalçın, Adana’ya özgü "Analı Kızlı" çorbasını geleneksel tatlarını koruyarak, modern sunum teknikleriyle jüriye sundu. Yalçın’ın fine dining tarzındaki bu sunumu büyük beğeni topladı ve jüri tarafından altın madalya ile birincilik ödülüne layık görüldü. Bu sonuçla Bitlis Eren Üniversitesi bireysel kategoride yarışmanın zirvesinde yer aldı.

Türk Mutfağı kategorisinde BEÜ, iki farklı takımla yarıştı. Bahar Ekinci, Doğukan Maral ve Elif Yükselten’den oluşan ekip, "Anadolu’nun Üç Sesi" temalı menüleriyle yarışmada ikincilik elde etti. Babagannuş, teretür ve humustan oluşan özgün başlangıç tabağı, klasik bir beyti ana yemeği ve modern sunumuyla dikkat çeken "Topraktan Dünyaya Kabak Tatlısı" ile jüri karşısına çıkan ekip, gümüş madalya ve ikincilik kupasının sahibi oldu.

BEÜ’nün diğer ekibi olan Kübra Ağlamaz, Ebru Keleş ve İlayda Dönmez, "Bir Lokma Çukurova" temalı menüleriyle yarışmaya katıldı. Ciğer pate ve fellah köftesini özgün bir biçimde birleştiren ekip, portakal sosunda servis ettikleri Katıklı Dolma ve Armut Tatlısı ile yarışmayı dördüncülük derecesiyle tamamladı.

Öğrencilerin elde ettiği bu başarıda, Öğretim Görevlisi Doğu Can Güler ile Araştırma Görevlileri Cennet Nergiz Taşkesen ve Berna Aydın’ın rehberliği önemli rol oynadı.

Akademik kadro, yarışma öncesi hazırlık sürecinden final sunumlarına kadar öğrencilere teknik ve teorik destek sağlayarak ekiplerin profesyonel düzeyde performans göstermelerine katkı sundu.

Dereceye giren öğrencilere para ödülleri de takdim edildi. Bireysel birinciliğe 20 bin TL, ekip ikinciliğine 15 bin TL, dördüncülüğe ise 5 bin TL ödül verildi. Öğrenciler, madalya ve kupalarıyla Bitlis Eren Üniversitesini gururla temsil etti.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik ederek, "Üniversitemizin adını ülke çapında duyuran bu anlamlı başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını gönülden kutluyorum. Gastronomi, hem kültürel mirasımızın korunması hem de geleceğe taşınması açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin sergilediği özgünlük ve teknik yeterlilik, bizleri son derece gururlandırmıştır. Üniversite yönetimi olarak bu tür başarıların sürdürülebilirliği için her zaman destek olacağız" dedi.

Adana Lezzet Festivali’nden ödüllerle dönen Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, hem geleneksel mutfak kültürünü yaşatmaları hem de modern gastronomi anlayışıyla sundukları yenilikçi menüler sayesinde dikkat çekti. Bu başarı, Bitlis Eren Üniversitesinin gastronomi alanındaki akademik yetkinliğini ve ulusal ölçekteki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.