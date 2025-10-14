Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kadın üreticiler uzman isimlerle bir araya geldi. Buluşma, ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek.

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Doyran Mahallesi’nde "Kırsalda Kadın Buluşmaları" başlıklı özel bir etkinlik gerçekleştirdi. "Camekana Umut Ekiyoruz" sloganıyla düzenlenen programda, kadın çiftçiler bilgilendirilirken üretimde iş birliği ve katma değeri artırma konuları ele alındı.

Buluşmalar Doyran Mahallesi ile sınırlı kalmayacak

Doyran Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan Uzman Mehtap Ayşe Köse ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Kutlar buluşma kapsamında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Çok sayıda kadın çiftçi, buluşmaya katılarak yoğun ilgi gösterdi. Uzm. Mehtap Ayşe Köse ve Doç Dr. İlkay Kutlar ile tüm katılımcılar, böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkürlerini iletti. Bunun yanı sıra Konyaaltı Belediyesi Eşitlik Birimi personelinden edinilen bilgiye göre, buluşmaların Doyran Mahallesi ile sınırlı kalmayacağı ve Konyaaltı’nın farklı mahallelerinde devam edeceği ifade edildi.