Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında Karabük Üniversitesinden akademik destek verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, programda "Sanatla Terapi: Sanatın İyileştirici Gücü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya 81 ilin il müdürleri, genel müdür ve yardımcıları ile şube müdürlerinden oluşan yaklaşık 300 kişi katıldı. Doç. Dr. Çelikbaş sunumunda, sanatın bireylerin duygusal iyileşme ve toplumsal uyum süreçlerinde üstlendiği dönüştürücü role dikkat çekti.

Program kapsamında, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının sanatın terapötik etkilerinden faydalanarak özgüven kazanımı, duygusal iyileşme ve toplumsal bağlarını güçlendirmelerine yönelik proje detayları paylaşıldı. Proje kapsamında hat, tezhip, ebru, çini, resim ve seramik gibi sanat dallarında eğitimler verilmesi planlanıyor.

Sanatın bireyler üzerinde yalnızca estetik değil, aynı zamanda psikososyal destek sağlayan bir güç olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çelikbaş, sanat aracılığıyla toplumsal farkındalık ve sürdürülebilir iyileşme sağlanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, yerel ve yöresel sanat pratiklerinin de bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.