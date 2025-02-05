Eskişehir’de bekçi ekiplerince son 1 hafta içerisinde 6 bin 872 şahıs ve 67 araç sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, 28 Ocak-3 Şubat 2025 tarihleri sarasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 bin 872 şahıs ve 67 araç kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamalar sonucunda, aranan 18 şüpheli ve yoklama kaçağı 17 kişi yakalandı. Öte yandan, 1 kurusıkı tabanca, 11 fişek ve 1 çalıntı motosikletin ele geçirildiği öğrenildi.

Başkan Hamamcı’dan TBMM ziyareti Başkan Hamamcı’dan TBMM ziyareti

Aynı tarihlerde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan çalışmada ise, 750 şahsa ve 419 araca kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: iha