Elazığ’da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte yeni yılın ilk kuzuları da dünyaya gelmeye başladı.

Elazığ’da yeni yılla birlikte koyunların kuzulama dönemi başladı. Ocak ayı itibarıyla yılın ilk kuzuları dünyaya gelirken, besicileri de tatlı bir telaş sardı. Emeklerinin karşılığını almaya başlayan besiciler, kuzularla adeta bir bebek gibi ilgileniyor. İlk defa kuzulayan bazı koyunlar yavrularına alışamazken, devreye üreticiler giriyor. Belli bir büyüklüğe ulaşan kuzular, ardından annelerinden ayrılıyor. Ortalama 15-20 gün süren doğumların ardından kimi besiciler yaylaya çıkarken, kimileri ise ağılda üretime devam ediyor.

1 Şubat’ta doğumların başladığını belirten Mahmut Çağdak, "Doğumlar 15-20 sürüyor. Bunlar 2025’in ilk kuzuları. Tüm çabamız bunlar içindir. Bir yıl boyunca bunlar için çalışıyoruz. Çevrede de ciddi bir şap hastalığı var. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Ailecek yapıyoruz ve zor bir meslek. Biz de bu mesleği son yapanlardanız. Bizden sonrası olur mu olmaz mı belli değil. Çünkü artık herkes şehre göç etmeye başladı. Köylerde kimse kalmadı. Doğumlarda gece bakıyoruz. Boğulan ve doğamayan oluyor. Tüm çabamız ve emeğimiz bu 15 gün içindir. Elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Bazı kuzuları biberon ile emziriyoruz. Doğumda acı çektikleri ve kalsiyum eksikliklerinden dolayı kuzusunu hatırlayamayabiliyor. Bu da bize ciddi sıkıntı veriyor. Genelde de bu ilk doğum yapan hayvanlarda oluyor. Annem kuzusunu aldırmak için uğraşıyor. Ben beceremiyorum, annem yapıyor" dedi.

300 tane koyunu olduğunu aktaran Çağdak, "Fire vermezsek 300 kuzu bekliyoruz. Bir kuzu eksi derecelerde doğduğu zaman 2 saat içerisinde annesini emmese üşüyor. Üşüyen kuzu da kendini toparlayamıyor. Eskiden kışlar ağır geçtiği için bazılarını soba önlerinde bir gün tutardık. Şu anda havalar sıcak gittiği için öyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Doğumlar bittikten 20 gün sonra birbirinden ayırıyoruz. 15 Nisan’a kadar da emziriyoruz. Daha sonra da kuzuları sütten kesiyoruz ve sağımlara geçiyoruz" diye konuştu.