Mersin'de şiddetli rüzgar yerinden söktüğü bir evin çatısını uçurup çam ağacının üzerine savurdu, asırlık bir meşe ağacını da devirdi.

Meteoroloji'nin uyardığı şiddetli rüzgar Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili oldu. İlçeye bağlı Karayakup Mahallesi'nde rüzgarın şiddetiyle boş olan bir evin çatısı rüzgarın şiddetiyle yerinden kopup metrelerce yükselerek bir çam ağacının üzerine savruldu. Düşme ve yeniden savrulma tehlikesine karşı çatı vinç yardımıyla metrelerce yükseklikteki ağacın üzerinden alınarak yere indirildi. Mahallenin Olukönü Mevkiinde ise bölgenin simgelerinden yaklaşık 200 yaşındaki meşe ağacı rüzgara dayanamayıp devrildi. Rüzgarın etkisini azaltmasıyla elektrik hatlarına yeniden enerji verilebilmesi için kopan tellerin onarılmasına başlatıldı.

Karayakup Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, şiddetli rüzgara karşı vatandaşlara uyarı yaptıklarını belirterek, 'Burada bir çatı yaklaşık 50 metre uçtu. Şans eseri can ve mal kaybı olmadı. Tellerimiz koptu, elektriğimiz kesildi. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık' dedi.

Mahalle sakinlerinden Fahri Aydoğan da, 'Meteorolojinin uyardığı şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Bu esnada ben hayvanlarıma bakıyordum. O ara bir ses geldi. Yan tarafımızdaki komşunun 40-50 metre mesafeden çatısı uçtu. Allah'tan ki çam ağacına yaslandı. Yoksa can ve mal kaybı olma ihtimali vardı' diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Bekiş ise çatının büyük bir gürültüyle uçtuğunu, cana gelen bir şey olmadığını dile getirdi.