Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi Sarıağaç mevkiinde saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 arazöz, 2 su tankı ve 35 personelle müdahale edildi. Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle alevlerin yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen özverili bir çalışma yürüttü.

Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.