Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Ticaret Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda il genelinde yürütülen denetimlerin kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürüldüğünü belirterek, kuralları ihlal eden hiçbir işletmeye göz yumulmayacağını vurguladı.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen denetimlerin, tüm personelin sahada olduğu bir anlayışla özellikle marketlerde yoğunlaştırıldığı ifade edildi. Denetimlerde temel ihtiyaç kapsamındaki gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat, etiket eksikliği ve aldatıcı uygulamalar titizlikle inceleniyor.

Ürün etiketlerinde yer alması zorunlu olan üretim yeri, ayırıcı özellik, birim satış fiyatı gibi unsurların eksiksiz olup olmadığı kontrol edilirken, raf ile kasa fiyatları arasındaki her türlü uyumsuzluk tespit edilerek gerekli idari işlemler derhal uygulanıyor.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik incelemelerin sürdüğünü belirten Sümer, piyasa düzenini bozan, vatandaşın alım gücünü hedef alan uygulamalara karşı idari yaptırımların gecikmeksizin devreye sokulduğunu ifade etti. Sümer, “Vatandaşımızın hakkını gasp eden her girişimin karşısında devletin bütün imkânlarıyla sahadayız. Denetimlerimiz durmadan, gevşemeden ve taviz verilmeden devam edecektir” dedi.