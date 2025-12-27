Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerinin kontrollü çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Köyü Yaylası'nda meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ali Karabulut'a ait sürüden ayrılan 2 keçi, metrelerce yükseklikteki uçurumda kayalık alanda mahsur kaldı. Hayvan sahibinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan keçiler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, ihbarcıyla koordinasyon sağlayarak Karahıdırlı Yaylası'na ulaştı. Ekipler, hayvan sahibinin rehberliğinde patika yoldan yaklaşık 50 dakika süren yürüyüşün ardından keçilerin olduğu nokta bulundu. Ağaç ve kayalıkları kullanarak istasyon kuran itfaiye ekibi, yaklaşık 25-30 metre aşağıya indi. Mahsur kalan keçiler, özel hayvan kurtarma yelekleriyle güvenli şekilde yukarı çekildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından keçiler kurtarılarak sahibine teslim edildi.