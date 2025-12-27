Tarsus'un Ulaş Mahallesi'nde, Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede kurulan Tozkoparan Müfrezesinde şehit düşenler başta olmak üzere tüm şehitler anısına anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Ulaş Mahallesi Camii önünde gerçekleştirilen programa; Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Soner Yetgin, Ulaş Mahallesi Muhtarı Mahperiye Apaydın ve mahalle sakinleri katıldı. Program kapsamında mahalle kadınları tarafından hazırlanan geleneksel dövme pilavı ve yüksük çorbası vatandaşlara ikram edilirken, ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

'Gelenekleri yaşatmak bizim sorumluluğumuz'

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, şehitlerin anılmasının ve geleneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Boltaç, 'Memleketimiz için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Tarsus Belediyesi olarak bu tür programlara her zaman destek vermeye hazırız. Geleneklerimizi ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Aksi halde zamanla yok olup giderler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin örf ve adetlerimizi öğrenmesi için var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez'

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Boltaç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: 'Geçmişini bilmeyen, ecdadını tanımayan geleceğini inşa edemez. Kurtuluş Savaşı sadece askeri bir başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun eseridir. Omuz omuza verdiğimizde bu milletin neler başarabileceğini tarih göstermiştir. Benim siyasetim gönül kazanmak üzerinedir. Bu millet bana hizmet etme sorumluluğu verdi ve ben de 'ama, lakin, fakat' demeden çalışmaya devam edeceğim.'

Başkan Boltaç, konuşmasının sonunda cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.