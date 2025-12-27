Tarsus Belediyesi, 27 Aralık Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla Ulu Cami önünde helva ikramında bulundu.

Namaz çıkışı gerçekleştirilen ikramda, cami cemaatine ve vatandaşlara helva dağıtıldı. Kurtuluş mücadelesinde vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler, dualarla yad edildi.

Anlamlı etkinlikte birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıkarken, vatandaşlar gerçekleştirilen ikramın manevi atmosferi güçlendirdiğini ifade etti. Tarsus'un kurtuluş yıl dönümünün taşıdığı tarihi ve manevi anlam doğrultusunda yapılan ikramla, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin unutulmadığı bir kez daha vurgulandı.

Tarsus Belediyesi tarafından yapılan ikramla, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan kılındığı hatırlatılırken, şehitlerin aziz hatırasını yaşatma ve bu ortak hafızayı gelecek nesillere aktarma kararlılığı bir kez daha dile getirildi.