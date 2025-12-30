Mersin'in Silifke ilçesinden geçen turkuaz rengiyle bilinen Göksu Nehri siyah akmaya başladı. Görüntüler 3 yıl önce 2 tesisin kapanmasına ve 3 milyon 73 bin TL ceza kesilmesine neden olan zeytin işleme tesislerinin atık suyunu akıllara getirdi.

Silifke ilçesinin ortasından geçerek Göksu Deltası Kuş Cenneti'nden Akdeniz'e dökülen Göksu Nehri, siyah renkte akmaya başladı. Kötü kokunun da etkisini gösterdiği nehrin durumu, canlılara zarar vereceği endişesine neden oldu. Nehirdeki renk değişimi üzerine ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin de su ve çevresinden numune aldığı öğrenildi. Nehrin zeytin karasuyu deşarjından dolayı renginin değiştiği ileri sürülürken, inceleme sonrasında kesin sonucun çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Göksu nehrinin 12 ay yeşil aktığını ancak, bugünlerde nehrin karardığını belirten yöre sakinlerinden Ahmet Yel, 'Göksu ırmağı 12 ay yeşil akar. Şimdi ise siyah akıyor ve etrafa çok kötü kokular yayılıyor. Bunun içinde canlılar var. Bitkiler var. Kötü bir kokuda ortalığa yayılıyor. Yetkililerden bir an önce bu olayla ilgili çalışma başlatmasını istiyoruz' dedi.

Zeytinyağı atıklarının bitkilere ve balıklara zarar verdiğini anlatan vatandaşlardan Ali Fuat Doğdu ise Göksu ırmağının perişan bir halde olduğunu dile getirdi.

2022 yılında 2 tesise 3 milyon 73 bin TL ceza kesilmişti

2022 yılının Aralık ayında da benze bir durum yaşanması nedeniyle yapılan inceleme de Mut ilçesinden Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki zeytin işleme tesisin faaliyeti durdurulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2 pirina işleme tesisine faaliyetini durdurmanın yanı sıra 3 milyon 73 bin lira idari para cezası kesmişti. Nehrin rengi bir süre sonra tekrardan normale dönmüştü.