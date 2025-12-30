Mersin'de sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiyenin karadan ve denizden yürüttüğü nefes kesen operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yine zorlu bir başarıya imza atarak sarp kayalıklarda mahsur kalan bir keçiyi karadan ve denizden yürütülen operasyonla kurtararak sahibine teslim etti.

Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi, Tisan-Boğsak Koyu mevkii sarp kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Hayvan sahibi Mehmet Tolu'nun yardım çağrısına yanıt veren ekipler, bölgenin zorlu arazi yapısı nedeniyle kapsamlı bir kurtarma planı hazırladı.

Dağcılar indi, zodiac bot karşıladı

Kurtarma operasyonunu alanında uzman Dağcılık Arama Kurtarma ekipleri ile Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin birlikte yürüttü. Dağcılık Arama Kurtarma ekiplerinin kayalıkların üst kısmından profesyonel ip tekniklerini kullanarak yaklaşık 50 metrelik bir iniş gerçekleştirdiği operasyonda, Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri ise bölgenin dik yapısı nedeniyle keçinin karadan çıkarılmasının riskli olması üzerine, denizden botla destek verdi. Kayalıklardaki güvenli noktadan alınan keçi, ekiplerin titiz çalışmasıyla aşağıda hazır bekleyen arama kurtarma botuna indirildi.

Nefes kesen operasyonun ardından kurtarılan keçi, kıyıya çıkarılarak sahibi Mehmet Tolu'ya teslim edildi. Keçisinin sağ salim kurtulmasından dolayı büyük mutluluk duyan Tolu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.