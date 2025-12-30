Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında yaklaşık 15 bin cenaze hizmeti sunarken, meclis kararıyla mezar yeri ücretini kaldırdı, '188 Teksin' hattı ile cenaze işlemlerini tek telefonda kolaylaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinden taziye evlerine, mezarlık bakım ve onarımından yemek ikramına kadar tüm detaylarıyla, vatandaşların kendi usullerince cenazelerini defin etmelerini sağlayarak, acılı aileleri yalnız bırakmıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında alınan meclis kararı gereği mezar yeri ücreti de ödemiyor.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılında, 28 cenaze nakil aracı ve personel ile 11 bin cenazeye defin hizmeti verildi. Coğrafi konumu dolayısıyla yoğun göç alan Mersin'de, il dışına nakli yapılan cenazelerle beraber ise yaklaşık 15 bin cenaze hizmeti gerçekleştirildi. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren '188 Teksin çağrı merkezi ise vatandaşların cenaze işlemlerini kolaylaştırdı.

'Mezarlıkların yapım ve bakım onarım işlerini tamamlıyoruz'

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında mezarlıkların yapım ve onarımı ile ilgili gerçekleştirilen ihale kapsamında, yaklaşık 4 bin mezarlığın 2 bin 365 tanesinin 2028 yılına kadar yapım ve onarım işlerini aldıklarını söyledi. 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 600 mezarlığın yapım işinin ihalesini tamamladıklarını ifade eden Polat, '480 mezarlığın Aralık 2025'te kabullerini yaptık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 9 ilçede ihaleye çıktık. Çamlıyayla, Tarsus'ta biri ova diğeri dağlık olmak üzere 2 etap, Akdeniz, Toroslar, Erdemli, Gülnar, Mut ve Silifke ilçelerimizde, mezarlıklarımızın yapım ve onarım işlerini tamamladık. Mezitli ve Yenişehir ilçelerinin de ihalesini yaptık, kısa süre içerisinde yapımına başlayacağız' dedi.

'Mersin'de önümüzdeki 50 yıllık süreçte mezarlık sorunumuz bulunmuyor'

Yapım ve onarım işlerinin yanı sıra, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi tarafından periyodik olarak tüm mezarlıkların temizlik işleriyle de ilgilendiklerini söyleyen Polat, 'Bayramlardan önce, mezarlıklarımızda yetişen ayrık bitkilerin temizlenmesiyle ilgili işlerde yılda 2 kez ot ilacı uyguluyoruz. Periyodik olarak ise her ay veya 2 ayda bir tüm ilçelerimizde mezarlıkların temizliğini ve bakımını üstleniyoruz' diye konuştu. Mezarlık sorununun önümüzdeki 50 yılının çözüldüğünü belirten Polat, 'Kentimizde geçmiş yıllarda mezarlık yeri ile ilgili sıkışıklık dönemleri olmuştu. Ama artık yeni mezarlık alanlarımızla, şehrin yaklaşık 50 yılının programını hazırladık. Mersin'de herhangi bir mezarlık sorunumuz bulunmuyor' dedi.

Yeni mezarlık alanlarına ilişkin de konuşan Polat, Davultepe'de yaklaşık 300 dönüm bir alanda yeni mezarlık alanı açtıklarını söyleyerek, 'Bugüne dek açtığımız en büyük mezarlık alanı Davultepe ilçemizde bulunuyor. Merkez 4 ilçe hariç olmak üzere, diğer 9 ilçede mezarlıklarla ilgili yeni tavsiyelerimizi ve programlarımızı yaptık. Herhangi bir mezarlık sorunumuz kalmadı' ifadelerini kullandı.

'Başka şehirlere cenaze nakil işlemlerini de ücretsiz gerçekleştiriyoruz'

Mersin dışına cenaze nakil işlemlerini de yoğun olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, 'Mersin kozmopolit bir kent. Edirne'den Diyarbakır'a kadar tüm şehirlerden vatandaşların var. Dolayısıyla cenazelerini de kendi şehirlerine götürmek istiyorlar. Bu talepler yerine getiriliyor. Bu konuda uçak firması ile de bir sözleşmemiz var. 350 kilometre sınırları içerisinde veya daha yakın yerlere cenazelerimizi karayoluyla nakil ediyoruz. Daha uzak mesafelerde ise hiçbir ücret almadan cenazelerin havayolu ile nakil işlemini gerçekleştiriyoruz' dedi.