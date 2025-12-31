Mersin'in yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıyayla ilçesi karla kaplanırken, Toros dağlarının eteğindeki Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahalleler de beyaza büründü.

Yurdu etkisi altına alına kar yağışı Akdeniz'in kıyısındaki Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kendini gösterdi. Gece yarısından itibaren birçok ilde olduğu gibi Mersin'in Çamlıyayla ilçe merkeziyle Erdemli, Silifke, Anamur gibi ilçelerinde Toroslar'ın eteğindeki kırsal mahallelere de kar yağdı. Çamlıyayla ilçesinde güne karla uyananlar, yazı sıcak geçen günlerin acısını kar topu oynayarak çıkardı. Kar bölgeyi tamamen beyaza bürürken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.

Erdemli ilçesinde bağlı bin 200 rakımın üstündeki Akpınar, Evdilek, Güneyli, Toros ve Sorgun başta olmak üzere Toros dağlarının eteklerindeki kırsal mahalleler de beyaza büründü. Bölgedeki evleri örten kar örtüsü eşsiz manzaralar oluşturdu. Karın yer yer bazı bölgelerde 15 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Çamlıyayla'ya beklenen kar yağışının geldiğini ve çok güzel yağdığını belirten Mehmet Taş, yılbaşına karla girecekeri için mutlu olduklarını söylerken, ilçe sakinlerinden Mehmet Toksöz karla birlikte bereketin geldiğini ifade etti.