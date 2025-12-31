Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2025 yılının son günlerinde anlamlı bir ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi. Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü Alanboğaz Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yürütülen sedir rehabilitasyonu çalışmaları kapsamında 'Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı' oluşturuldu.

Toplam 30 hektarlık alanda hayata geçirilen proje çerçevesinde 26 bin sedir fidanı toprakla buluşturulurken, ayrıca bin 500 kilogram karpelli sedir tohumu ekimi yapıldı. Böylece 2025 yılı, fidan dikimi ve tohum ekimiyle yeşile yatırım yapılarak uğurlandı.

Düzenlenen etkinliğe Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, şehit Ertuğrul Ulupınar'ın babası Nebi Ulupınar, kurum personeli ve mahalle sakinleri katıldı.

Katılımcılar, sedir fidanlarını hep birlikte toprakla buluştururken, şehidin adını yaşatacak olan sedir ormanının ilçeye hem manevi hem de çevresel açıdan önemli bir değer katacağı ifade edildi.

Etkinlikte konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, 'Gerçekten çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Bu alanın Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı olarak planlanması, bugünü daha da anlamlı kılmıştır. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanı ve milleti için seve seve canını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Peygamber Efendimizin 'Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir fidan varsa onu dikin' buyruğu doğrultusunda yeşile yatırım yapmaya devam ediyoruz. Güçlü bir orman teşkilatımız var. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.