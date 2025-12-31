Mersin'in Bozyazı ilçesinde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ve ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Milletvekili Söylemez, inşaatın planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, tamamlandığında ilçenin sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını ifade etti. Söylemez, modern donanımı ve geniş kapasitesiyle ek hizmet binasının Bozyazı ve bölgede yaşayan vatandaşlara daha hızlı, etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunacağını vurguladı.

Toplam 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilen ve 20 yatak kapasiteli olarak planlanan Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, birçok kritik birimi bünyesinde barındıracak. Yeni binada; 12 müşahede yataklı acil servis, 1 acil röntgen ünitesi, 11 poliklinik odası, 5 yataklı 1. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, 3 ameliyat salonu, 2 sancı, doğum ve lohusa (SDL) odası, 1 sterilizasyon ünitesi, 20 yataklı servis ile 1 yemekhane yer alacak.

Milletvekili Söylemez, sağlık yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirterek, 'Bozyazı'mızda hayata geçirilen bu proje ile hem hastanemizin yükü hafifleyecek hem de vatandaşlarımız daha donanımlı ve kapsamlı sağlık hizmetlerine kavuşacak' dedi.

İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasının hizmete girmesiyle birlikte, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde sağlık hizmetlerinde önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.