Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli rüzgar bir ağacı yerinden söküp devirdi, başka bir ağacı da ortadan kırdı.

Meteoroloji'nin uyarısını verdiği şiddetli rüzgar Erdemli ilçesinin merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Akdeniz Mahallesi'nde bir ağaç kırıldı. Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'nde ise 5-6 metrelik bir ağaç kökünden sökülüp kaldırıma devrildi. O anda kaldırımda kimsenin olmaması yaşanabilecek bir olumsuzluğa engel oldu. Belediye ekipleri devrilen ağaçları keserek kısa sürede kaldırdı.

Öte yandan bölgede kuvvetli rüzgarın etkisini yitirdiği belirtildi.