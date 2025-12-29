Mersin'de son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 809 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, il genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıda; Mersin genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ile ilgili diğer hususlar değerlendirildi.

Toplantıda yapılan sunumlarda, Mersin'in huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Toplantıda, 22-28 Aralık döneminde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler de paylaşıldı. Bu kapsamda; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan toplam 809 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Trafik denetimlerine ilişkin paylaşılan verilerde ise 129 bin 660 aracın kontrol edildiği, bin 758 aracın trafikten men edildiği ve bin 65 ticari taksinin denetlendiği belirtildi. Öte yandan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında bin 273 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, tespit edilen 10 yabancı uyruklu şahsın ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildiği ifade edildi.

Yetkililer, Mersin'de kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması için denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.