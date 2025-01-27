Bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanması sonrasında askerlik yerini öğrenenler otobüs bileti aramalarına yöneldi. Rekor arama yüzde 425 artış ile Bilecik'e yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanması otobüs bileti aramalarını artırdı.

Seyahat platformlarından ENUYGUN’un verilerine göre yalnızca 5 saat içinde, bir önceki 5 saate göre otobüs bileti aramaları yüzde 106.02 arttı.

EN ÇOK ARANAN ŞEHİRLER BİLECİK, AMASYA, BURDUR OLDU

Verilere göre bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasından sonra en çok arama yapılan yerler Bilecik, Amasya, Burdur oldu.

Açıklamanın yapıldığı 23 Ocak 2025 tarihinde Bilecik varışlı otobüs bileti aramaları bir günde yüzde 425 artış göstererek rekor kırdı.

Amasya otobüs bileti aramaları yüzde 190, Burdur otobüs bileti aramaları yüzde 182 artış gösterdi.

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından otobüs bileti aramalarındaki durumu değerlendiren sektör temsilcilerinden Furkan Ayyıldız, bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte Bilecik ve Burdur gibi havalimanının olmadığı ya da Amasya gibi sık uçuş gerçekleşmeyen rotalara otobüs bileti aramalarının arttığını gözlemlediklerini kaydetti. Ayyıldız, sınırlı sayıda uçuşun gerçekleştiği rotalarda da uçuş sayıları talebi karşılayamadığı için otobüsle seyahate yönelimde artış yaşandığını söyledi.