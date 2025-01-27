Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 14-24 Ocak tarihlerinde 14 ilçede Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Toplantılarda, tarım sigortalarının çiftçiler için risk yönetiminde vazgeçilmez bir araç olduğu vurgulandı. TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü uzmanları sistemin, sürekli yenilenen ve güncellenen yapısı sayesinde uygulamalarda karşılaşılan sorunlara kısa sürede çözüm üretebildiğini belirtti. Yanı sıra toplantıda üreticilere hasar organizasyonu, hasar ihbarı, ekspertiz süreçleri ve ödeme işleyişine dair güncel bilgiler aktarıldı. Küresel ısınmanın etkisiyle değişen iklim şartları ve artan afet sıklığına dikkat çekilen toplantılarda, tarımsal üretimde emeklerin boşa gitmemesi ve gelir sürdürülebilirliğinin sağlanması için tarım sigortasının bir yaşam tarzına dönüşmesi gerektiği ifade edildi. 14 Ocak’ta Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde başlayan toplantılar İnönü, Mahmudiye, Alpu, Beylikova, Çifteler, Han, Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalgazi, Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık ilçelerinde düzenlenerek tamamlandı. Üreticilerin yoğun katılım gösterdiği toplantılarda tarım sigortalarının önemi bir kez daha vurgulandı. Toplantılar, TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.