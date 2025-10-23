Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’CodeWeek Kodlama Şenliği’ne katıldı.

AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçedeki farklı okullardan gelen öğrenciler teknoloji ve yazılım projelerini sergiledi. Kodlama, robotik, yapay zeka ve dijital üretim temalı stantların yer aldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir ile birlikte stantları gezen Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Şener, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı, emekleri için tebrik etti.

Avrupa genelinde düzenlenen ’Kod Haftası’ (CodeWeek) etkinliklerinin çocuk ve gençlerde erken yaşta kodlama becerilerini geliştirmeyi, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bireyler haline getirmeyi amaçladığını belirten Şener, Akdeniz’de düzenlenen organizasyonun da bu hedefe önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kodlama şenliğinin ardından Şener, Mersin Üçocak Ortaokulu ile Nasrettin Hoca Anaokulu’nu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Şener, dersleri ve ilgi alanları hakkında sorular yöneltti. Daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Şener, öğretmenlerin öneri, talep ve değerlendirmelerini dinledi.