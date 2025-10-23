Mersin’in Tarsus ilçesinde, asansör kazasında hayatını kaybeden Pelin Kıyga Yaşot’un adı, belediye meclisi kararıyla bir parka verildi.

Tarsus Belediye Meclisinin Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediye müdürlükleri ve komisyonlardan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Başkan Boltaç, belediyenin artan hizmet hacmine dikkat çekerek, "Tarsus büyüyor, genişliyor, iş ve işlemlerimiz de bu oranda artıyor. Ruhsat işlemlerimizde 87 dosya gibi oldukça yoğun ve hızlı ilerleyen bir süreç yürütüyoruz. Bürokrasimiz ağır, aksak, hantal değildir, öyle olsa 87 dosya çıkamaz. Ancak bu bizi tatmin etmiyor, daha fazlasını yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İmar Müdürlüğünün çalışmalarının usulüne uygun ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Boltaç, "Yeni yıla girmeden 1,5 ay önce proje almayı durduracağız. Elimizdeki projeleri yıl sonuna kadar tamamlayacağız" diye konuştu.

Bolatlı Mahallesi’nde yaşanan acı olay sonrası açıklama yapan Boltaç, "Sulama kanallarında çoğu çocuk olmak üzere 10 vatandaşımızı kaybettik. Bu kanallar bizim yetki alanımızda olmamasına rağmen, başka canlar yanmaması adına sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Gaziler Mahallesi’ndeki benzer tehlikelere de değinen Boltaç, "Doğrudan sorumluluğumuz olmamasına rağmen adli süreçlerde tazminat ödüyoruz. Bir can gitmişken tazminatın hiçbir anlamı yok. Yetkili kurumlar el atsın, biz gerekirse protokollerle iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Asansör kazasında hayatını kaybeden Kıyga’nın adı parka verildi

Fevzi Çakmak Mahallesi 1787. Sokak üzerinde bulunan parka, geçtiğimiz günlerde asansör kazasında yaşamını yitiren Pelin Kıyga Yaşot’un adı verildi. Başkan Boltaç, "Acı kaybımızdan dolayı çok üzgünüm. Keşke böyle acılar yaşanmasa. Ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Karar, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca amatör spor kulüplerine yapılacak nakdi yardımlar da görüşüldü. Kulüplerin, desteklerden yararlanabilmeleri için belediyeye resmi başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Madde oy birliğiyle kabul edildi.