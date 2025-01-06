Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yerel esnaf ve vatandaşlarla buluşmak üzere Yenikent Pazaryeri’ni ziyaret etti. Başkan Kurt, ziyaretinde hemşehrileriyle samimi bir sohbet gerçekleştirerek, mahalle sakinlerinin dertlerini dinledi.

Ziyaretin başında, pazaryerini gezerek esnaflarla tek tek görüşen Başkan Kurt, esnafın iş durumunu yerinde inceledi. Pazaryerinde çalışan esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Kurt, aynı zamanda onların karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi aldı. Yenikent Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Kurt, vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinleyerek, mahalleye yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Yenikent’teki yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında hemşehrilerini bilgilendiren Başkan Kurt, onların fikirlerini aldı. Başkan Kurt, “Halkımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, onların sorunlarına çözüm üretmek bizim en önemli görevimiz. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını dinleyip, taleplerini yerine getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Zaten zor geçinen işçi ve emekçiler gelen zamların altında kaldı

Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların, özellikle esnafın ve dar gelirli vatandaşların yaşamını zorlaştırdığını belirten Başkan Kurt, “Ülkemizde yaşanan derin ekonomik kriz, vatandaşlarımızın ve esnafımızın alım gücünü düşürüyor. Birçok insan, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve esnafımız da yüksek maliyetler karşısında zor durumda kalıyor. Yeni yıl ile beraber, etiketler zamlı olarak değişti. Her şeye zam geldi. Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yapılan artışlar, bu zamlarla eridi gitti. Elektrik, doğalgaz faturaları ortada. Zaten zor geçinen işçi ve emekçiler, adeta gelen zamların altında kaldı. Siyasal iktidar artık bunun gereğini yapmalı. Geçim yoksa seçim var, dedik. Bu sorunları da ancaK seçimle, yani bizim iktidarımızla çözebiliriz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda, Yenikent Mahallesi sakinleri Başkan Kurt’a olan ilgisi ve desteği için teşekkür ederek, mahallelerine yaptığı katkılardan ötürü minnettarlıklarını dile getirdi. Başkan Kurt da kendisini sıcak bir şekilde karşılayan hemşehrilerine teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin sıkça yapılacağını söyledi.

Başkan Kurt, Yenikent Pazaryeri’nin ardından Yenikent İşletme Kooperatifini de ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Hüseyin Ceyhan ve yöneticileri ile bir araya geldi.