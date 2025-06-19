Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin organizasyonuyla düzenlenen, nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıya katılarak "Gezici Oyunevi ve Kreş" projelerini anlattı.

Toplantıda CHP Genel Merkezi tarafından seçilen "Gezici Oyunevi ve Kreş" projeleri hakkında bir sunum yapan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin çocuklara verdiği önemi vurguladı. Başkan Kurt, Odunpazarı ilçe sınırları içinde açılan pazarlarda görev yapan "Gezici Oyun Evi" adı verilen oyun otobüsünü CHP’li Belediye Başkanlarına anlattı. Başkan Kurt, "Her gün başka bir pazarda hizmet veren "Gezici Oyun Evi" ile pazar alışverişini yapmak isteyen aileler, çocuklarını bu otobüse bırakarak alışverişini tamamlayabiliyor. Anne-babası pazar alışverişi yapan 3-6 yaş arası çocuklar ise Gezici Oyun Evi’nde bulunan öğretmenler eşliğinde arkadaşları ile oyunlar oynayıp, etkinliklere katılıyor" ifadelerini kullandı

Sabit kreş hizmetleriyle de çalışan ailelerin yükünü hafiflettiklerini ifade eden Başkan Kurt, "Çalışan ailelerin çocukları için güvenli, sağlıklı ve eğitici bir ortam sunmayı hedefliyoruz. Bu projelerle hem ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hem de çocukların kaliteli, laik ve bilimsel bir eğitim almalarını sağlayacak hizmet sunuyoruz" dedi. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin kreşlerinde çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri bir ortam oluşturduklarını söyledi.

Toplantının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Kurt, "Tüm baskılara rağmen, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak dayanışma ve uyum içinde çalışarak, halkımızın refahı ve mutluluğu için en kaliteli hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kurt, CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğini vurgulayarak, bu tür buluşmaların ortak akıl ve iş birliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti