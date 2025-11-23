DENİZLİ (İHA) – Eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, öğretmenleri ‘Türkiye’nin geleceğini inşa eden mimarlar’ olarak nitelendirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlatan Başkan Erdoğan, eğitimi ve eğitimcileri her zaman önemsediklerini ve desteklerini vurguladı. Başkan Erdoğan, mesajında; Atatürk’ün bizlere emanet ettiği; çağdaş, bilgiyi rehber alan, akıl ve bilim yolunda ilerleyen Türkiye’nin temeli öğretmenlerin omuzlarındadır. Bu şehrin ticaretinde, sanayisinde ve toplumsal gelişiminde onların emeği vardır. Tüm öğretmenlerimize minnettarız" diyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası olarak eğitimi ve eğitimcileri her zaman önemsediklerini ve desteklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Teknolojiyle hızla dönüşen dünyada, öğretmenlerin rolü daha da kritik bir hâle gelmiştir. Bir ülkenin üretim gücünden girişimcilik ruhuna, ticari vizyonundan toplumsal dayanışmasına kadar her değerin kaynağında öğretmenlerin yaktığı ışık vardır. Denizli Ticaret Odası olarak üretimin de ticaretin de eğitimle güçleneceğine inanıyoruz ve öğretmenlerimizin emeğini, alın terini ve değerini her platformda savunuyoruz. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugün artık aramızda olmayan tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz" dedi.