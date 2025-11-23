Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları kapsamında her pazar farklı bir camide düzenlenen sabah namazı buluşmaları, bu hafta Mutaflar Mahallesi Camii’nde gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde cemaati bir araya getiren program yoğun ilgi gördü. Cami İmam Hatibi Mustafa Derin’in sabah namazından önce okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan buluşma, kılınan namazın ardından Vaiz Kamil Kebap’ın yaptığı vaaz ve irşatla devam etti. Cemaatin dikkatle takip ettiği program, edilen duaların ardından son buldu. Sabah namazı buluşması ikramların yapılmasıyla tamamlanırken, etkinliklerin her hafta farklı bir camide sürdürüleceği ifade edildi.