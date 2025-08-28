DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin önemli ticaret merkezlerinde trafik kısıtlamalarına giderek başta esnaflar olmak üzere vatandaşın tepkisini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, 2013 yılında il başkanlığı görevindeyken benzer uygulamalara karşı durdurduğu ortaya çıktı.

Denizli’nin merkez ilçeleri Pamukkale ve Merkezefendi’de Çamlık Bulvarı, Bayramyeri Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı için alınan trafik kısıtlaması kararlarıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, en son icraatı olan İstiklal Caddesinde pilot uygulaması dün başlayan ‘Otobüs Yolu’ projesiyle daha ilk günden esnaf ve vatandaşlardan büyük tepki aldı. Park yasağından dolayı müşterisiz kalan esnaflar, işlerinin azaldığından şikayet ederken; aracına park yeri bulamayan vatandaşlar da uygulamayı eleştirdi. Trafiği rahatlatması için düşünülen ancak bağlantı yollarındaki trafiği mesai giriş çıkış saatlerinde durma noktasına getiren uygulamadan vazgeçilmesi istendi.

Gazi Bulvarı kararı geri çekilmişti

Kentte başka benzer uygulamalara imza atan Başkan Çavuşoğlu, Ağustos ayı Meclis toplantısında Gazi Mustafa Kemal Bulvarının Pazar günü trafiğe kapatılması uygulamasından, öğrencilerden gelen yoğun şikayetler üzerine vazgeçildiğini duyurmuştu. Toplu ulaşımın ortak güzergahının trafiğe kapatılması üzerine başta dershaneye giden öğrenciler olmak üzere, kentin farklı noktalarından Pazar günü şehir merkezine gelmek isteyen vatandaşlar büyük sıkıntı yaşamış ve Belediye yetkilileri artan şikayetler üzerine alınan yasak kararından geri adım atmak zorunda kalmıştı.

13 yıl önce eleştirdiği kararlara kendisi de imza attı

Çamlık Bulvarı, Bayramyeri Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve son olarak İstiklal Caddesinde tartışmalı kararlara imza atan Başkan Çavuşoğlu’nun 2013 yılında CHP İl Başkanlığı görevindeyken, dönemin AK Partili Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından başlatılan benzer bir uygulamaya karşı durduğu ortaya çıktı.

Ekibiyle birlikte özel araç trafiğine kapatılan Gazi Mustafa Kemal Bulvarının göbeğinde açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün Gazi Bulvarı, İstiklal Caddesi ve Çaybaşı Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ettik. Esnafın en büyük sorunu ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar. Gazi Bulvarındaki esnaf, ticari araçların ve minibüslerin caddeye girememesinden dolayı satış yapamamaktan şikayetçi. İstiklal ve Çaybaşı Caddesi üzerindeki esnaf ise trafik yoğunluğundan dolayı insanların alışveriş için durmadığından şikayetçi. Bizler ana ulaşım master planının yeniden görüşülerek değerlendirilmesini ve Gazi Bulvarı’nın yeniden trafiğe açılmasını istiyoruz. 2014 seçimlerinde CHP’nin yerel iktidarıyla birlikte el atacağımız ilk konuda ulaşım olacaktır" demişti.