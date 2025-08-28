İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları kapsamında, AFAD ekipleri dron ile tüm boğazda arama ve tarama çalışması gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz Pazar günü, İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 3 bin sporcu katıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belirlendi. Durumun fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin botlarla sürdürdüğü çalışmaların bugün de İstanbul Boğazı’nda devam ettiği öğrenildi. Öte yandan arama çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, dron ile tüm boğazı tarayarak havadan arama çalışması gerçekleştirdi.