Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında bağımlılıkla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 17 ilçede temsilci atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arvas, "Bağımlılıklar, bireysel ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması gereken ciddi bir sorun. Yeşilay Bursa Şubesi olarak, bu sorunla daha kapsamlı ve etkin mücadele edebilmek için 17 ilçemizde temsilcilerimizi görevlendirdik. Bu adım, bağımlılıkla mücadelenin her ilçede daha güçlü bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır" dedi.

Arvas, ilçe temsilcilerinin Yeşilay’ın faaliyetlerini ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerini tanıtacağını, aynı zamanda bağımlılığın önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarını yaygınlaştıracağını belirtti. Arvas, "Temsilcilerimiz aracılığıyla okullar, kamu kurumları ve toplumun tüm kesimleri ile doğrudan temas kurmayı hedefliyoruz. Sağlıklı ve bağımsız bir toplum için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşilay Bursa, "Bağımsızlık Seferberliği" doğrultusunda toplumun her kesimine ulaşarak bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.