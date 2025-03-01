Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’nin yetiştirdiği Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Özay Gönlüm’ü vefatının 25. yıl dönümünde de unutmadı. Özay Gönlüm’ün Denizli’yi en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu "Özay Gönlüm’ü yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli’nin ezgileri ve halk kültürünü tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 25. yıl dönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı. Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu bahçesindeki anıt heykeli önünde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kızılcabölük Mahalle Muhtarı Ömer Köseoğlu, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli, davetliler, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Başkan Çavuşoğlu’nun sanatçının anıt heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Özay Gönlüm’ün doğallığı, sanat anlayışı ve kültürü ile Denizli’yi ve hemşehrilerini en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Hem sesiyle, hem sözüyle, hem de şivesiyle Denizli’yi en şekilde anlatabilen, kendine özgü çalgısıyla beraber dünyaya marka olmuş büyüğümüzü anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli’nin kültürel mirası: Özay Gönlüm

Geçmişten gelen değerleri, gelecek nesillere ileterek yaşatma mesuliyeti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Geçmişinden kopanların geleceğe doğru yapacakları yolculukları doğru bir yere ulaşmaz. Büyük ustaya yakışan anma programı ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Biz istiyoruz ki, bu şehrin dokusu ve kültürleri ile hep beraber güzel günlere yolculuğumuz olsun. Güzel ve mutlu günlerde, huzur içerisinde kendisine güvenen mutlu insanların olduğu bir şehirde yaşamayı diliyorum" diye konuştu.

Törenin ardından günün anısına anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.