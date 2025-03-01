SUBÜ ve Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile SUBÜ, TÜBİTAK 4007 ‘Bilim Kampüsü Kocaali: Keşfet, Üret, Paylaş!’ projesine duyuru, etkin katılım ve yer temini konularında destek verecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş tarafından imza altına alındı. İmzalanan protokolle SUBÜ’de görev yapan akademisyenler ve üniversite öğrencileri, 9-10-11 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan TÜBİTAK 4007 ‘Bilim Kampüsü Kocaali: Keşfet, Üret, Paylaş!’ projesinde etkin görev alabilecekler. Proje kapsamındaki faaliyetlerden bazıları ise SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilecek.