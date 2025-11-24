Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Dünya çok hızlı değişiyor, insan değişiyor, biz de bu değişimi anlamlandırmakla mükellef olan bir mesleğin mensuplarıyız. Bizim görevimiz, bu değişim karşısında sizin omuzlarınızda zaten var olan yükü mümkün olduğunca hafifletmek' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin ve beraberindeki öğretmenler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı. Saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı ve Cumhuriyet'in emanetini yeni nesillere taşıyan tüm öğretmenlere teşekkür etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, şunları yazdı:

'Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 97'nci yıl dönümünde, öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurunuzda bulunmanın şerefini ve mesuliyetini taşımaktayım. İlk Maarif Kongresi'nde ortaya koyduğunuz milli irfan ve milli müdafaa anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Eğitimde çizdiğiniz ufuk, bugün de bizlere yol göstermekte; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilim, ifan ve hikmetle donanmış nesiller yetiştirme idealimizi güçlendirmektedir. Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yükseltmek, haklarını geliştirmek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Her çocuğumuzun nitelikli eğitime erişmesi, bu milletin ortak geleceğine olan bağlılığımızın gereğidir. Öğretmenlerimizin başarısının Cumhuriyetimizin başarısı olacağı ön kabulüyle barış, adalet ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye için durmadan yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatma kararlılığımız bakidir. Ruhunuz şad olsun.'

Anıtkabir programının ardından Bakan Tekin, 81 il temsilcisi öğretmenle Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Burada öğretmenlerle sohbet eden Tekin, eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Bakan Tekin, öğretmenlerin daha iyi şartlarda görev yapması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

'Bizim görevimiz omuzlarınızda var olan yükü hafifletmek'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yaptığı konuşmada, öğretmenlerin bugünün ve geleceğin önemli isimleri olduğunun altını çizerek, 'Değerli öğretmenlerim, dünya çok hızlı değişiyor, insan değişiyor, biz de bu değişimi anlamlandırmakla mükellef olan bir mesleğin mensuplarıyız. Bizim görevimiz, bu değişim karşısında sizin omuzlarınızda zaten var olan yükü mümkün olduğunca hafifletmek. Siz çocuklarımızla baş başayken, sınıfın kapısını kapattığınız anda dünyanın onca gürültüsünü dışarıda bırakıp, sadece bir insanın zihnine, kalbine rehberlik ederken arkanızda güvenle yaslanabileceğiniz bir bakan, bir bakanlık, bir abi görmek istiyorsunuz biliyorum. Biz de bunun için çalışıyoruz. Öğretmenliği daha rahat, daha verimli, daha huzurlu yapabilmeniz adına önünüzü açmak istiyoruz. Sizi bilgiyle, araçla, imkanla beslemek bizim en önemli sorumluluğumuz. İnanın, değişen dünyanın hızına ayak uydurmamızda, yeni yöntemlere, yeni teknolojilere uyum sağlamamızda sizlerle birlikte yol yürümeye çaba sarf ediyoruz. Çünkü mesleğinize gösterdiğiniz özen, bu ülkenin geleceğini şekillendiren en temiz kaynaklardan birisi. Bizim bütün çabamız da bu kaynağın akışını güçlendirmek ve burada özellikle şunu ifade etmek isterim ki göreve başladığımız günden bugüne yaptığımız Öğretmenler Odası toplantılarımızda 10 binlerce öğretmenimizle yüz yüze, birebir görüşme imkanımız oldu. Olabildiğince çok hocamızla birebir görüşmek istiyorum. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Öğretmenler Odası buluşmaları benim bu çabamın en önemli duraklarından bir tanesi. Bizim için samimi istişarelerin yapıldığı, tıkanan kanalları tespit ettiğimiz politikalarımızın işleyişindeki aksamaları yakından görebildiğimiz bu toplantılar bize bugüne kadar yön verdi. Sahadan aldığımız her samimi değerlendirme, küçük gözüken ama büyük etkiler doğuran pek çok değişimin önünü açtı' diye konuştu.

'Hem zihnen hem bedenen hem de psikolojik olarak yıpratıcı bir iş yapıyorsunuz'

Öğretmenliğin zor ve zahmetli bir meslek olduğunu, bunu olabildiğince en aza indirmeye çalışacaklarını vurgulayan Bakan Tekin, '17 ilde kurduğumuz Öğretmen Öğrenme ve Tasarım Laboratuvarları eğitimde etkileşimi ve dijital üretim kapasitesini destekleyen yeni nesil öğrenme merkezleri olarak hizmet veriyor. Bu çalışmaların tamamı dijital dönüşümü öğretmenin omuzuna yeni bir yük olarak değil, mesleği imkanlarını genişleten destekleyici bir araç olarak konumlandırıyor. Kıymetli yol arkadaşlarım, sizler Anadolu'nun köklü irfanını, çalışma ahlakını ve insanı merkeze alan kadim bir anlayışı yeni kuşaklara taşıyan öncülerisiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonunun en büyük gücü sizlerin elinde yetişen iyi, doğru, adil, üretken ve erdemli nesiller olacak. Çünkü bizler insan yetiştirme işine talip olduk. Bugün Türkiye'nin her köşesinde bir sınıfa girip kapıyı kapattığınızda o kapının ardında milletin geleceği var. Sizin emeğiniz var. Teknolojiyle, müfredatla, yatırımla değil insanın özüne dokunan o derin etkiyle ölçülebilir. Hatta tam anlamıyla ölçülemez bir emek var. Sizler çocukların potansiyellerini açığa çıkarıyorsunuz. Çok emek veriyorsunuz. Hem zihnen hem bedenen hem de psikolojik olarak yıpratıcı bir iş yapıyorsunuz' şeklinde konuştu.

Program, Bakan Tekin'in öğretmenlere gül hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.