SUBÜ'yü ziyaret eden Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerini, sosyal imkanlarını ve iş imkanlarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan üniversite adaylarını ağırlıyor. Bu çerçevede Bartın Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 45 öğrenci ve 3 öğretmen üniversiteyi ziyaret ederek SUBÜ'nün eğitim-öğretim imkanları hakkında bilgi aldı. Ziyaretçilere ilk olarak SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Furkan Atban tarafından SUBÜ'nün +1 Eğitim Modeli, öğrencilere sunduğu imkanlar, SUBÜ Konuşmaları, sosyal transkript, iş imkanları ve mesleki eğitimin önemine ilişkin bir sunum yapıldı. Daha sonra Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, laboratuvarlar ve buralarda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Derslikler ve çeşitli sosyal alanlar gezilerek tanıtıldı. Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde de ağırlanan üniversite adayları, SUBÜ'nün yarışmalarda elde ettiği başarılar ve Teknofest hazırlık süreçlerine yönelik bilgilendirildi. Son olarak SUBÜ Stüdyoları'nın gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaret sona erdi.