Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de Başöğretmen unvanının verilişinin yıldönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Atatürk büstü önündeki çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Nazilli'de de coşkuyla kutlandı. Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bu yılki kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Atatürk büstü önünde çelenk sunma töreni gerçekleşti. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in çelenk sunumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk sunma töreni son buldu.

'Kutsal ve onurlu bir meslek'

Programın ikinci bölümü Nazilli Belediyesi Tiyatro salonunda devam etti. İlk olarak salona geçilmeden önce Atatürk ve öğretmen temalı öğrenciler tarafından hazırlanan sergi açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, gününü anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şimşek konuşmasında, öğretmenliğin sevgi, özveri, sabır ve hoşgörüyle yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu vurguladı. Şimşek, 'Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; bir ideal, bir adanmışlık mesleğidir. Gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve önemli mesleklerden biridir. Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, onurlu, saygın bir meslektir. Öğretmen, tüm birikimiyle karanlığı aydınlığa çeviren, bir çocuğun kalbine dokunarak onu geleceğe hazırlayan kişidir. Hiçbir zafer hikâyesi yoktur ki, bir öğretmenin katkısı olmamış olsun. Yine bu ülkede hiçbir kimse yoktur ki, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak iyi işler yapıp ta, bir öğretmenin atölyesinden geçmemiş olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.' derken, bu büyük sorumluluğu ve değeri en güzel şekilde ifade etmiştir. Bizler de bu emaneti, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonuyla taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken, şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum' dedi.

Emekli öğretmenler onurlandırıldı

Kültür merkezindeki programda, emekli öğretmenler adına Mustafa Ruşen bir konuşma yaptı. Ardından yeni göreve başlayan öğretmenlere ve öğrencilere çeşitli mesajlar iletildi. Daha sonra Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi ve plaket verildi. Etkinlikler, Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo ile sona erdi.

Programa, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adalet Komisyonu Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, kurum müdürleri ve amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.