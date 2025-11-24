Kartepe'de minik öğrenciler, 'Dile Benden Ne Dilersen' adlı çocuk oyunu ile kahkaha dolu bir gün geçirdi.

Kartepe Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, minik tiyatroseverleri ağırladı. Sahnelenen 'Dile Benden Ne Dilersen' adlı çocuk oyunu, renkli sahne performansları ve eğlenceli hikayesiyle izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Oyuncuların enerjik performansları ve sahnedeki neşeli diyaloglar, çocukların olduğu kadar ailelerin de ilgisini çekti. 'Dile Benden Ne Dilersen' tiyatro oyunu, salondaki çocuklardan büyük alkış alırken, eğlenceli anlatımı ve kahkaha dolu sahneleriyle unutulmaz bir gün yaşattı.