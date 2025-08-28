Eskişehir’de huzurevi açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, Türkiye’de 464 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 615 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Özellikle belirtmek isterim ki, huzurevlerimizde kalan ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın tamamı bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor" dedi.

Bakan Göktaş, Orhangazi mahallesinde Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından, sırasıyla bağışçı Fethi Yılmaz Sezer, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua okunması ve kurdele kesimi ile devam eden programın ardından Bakan Göktaş, protokol eşliğinde huzurevi dolaştı. Bir vatandaşın Eskişehirspor atkısı hediye ettiği Bakan Göktaş, huzurevindeki yaşlıların elini öpüp onlarla sohbet etti.

"Büyüklerimize ihtiyaç duydukları güveni ve huzuru hissettirmek vazifemizdir"

Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 203 kişilik kapasitesiyle Eskişehir’e sunulan önemli sosyal hizmet yatırımlarından birisi olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bu kuruluşu şehrimize kazandıran hayırseverimiz Fethi Yılmaz Sezer’e, ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle kıymetli büyüklerimize sevgi dolu bir yaşam alanı sunacak bu merkezin hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli Misafirler, Bizim medeniyetimiz, insanı yalnız bırakmayan, ihtiyacı olana el uzatan bir anlayış üzerine kuruludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda yürüttüğümüz tüm politikalarımızın temeli olan ’sosyal devlet’ dediğimiz anlayış, tam bu noktada hayat bulur. Sosyal devlet, ’İnsanı yaşat ki toplum yaşasın’ diyen bir hikmetin bugünkü karşılığıdır ve bu yüzden sosyal devlet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir medeniyet çağrısıdır. Bu medeniyetin taşıyıcıları, bugünlere gelmesini sağlayanlar ise kıymetli büyüklerimizdir. Onlar, dünümüzün emekçileri, bugünümüzün rehberleri, yarınımızın duasıdır. Bu anlamda, büyüklerimize ihtiyaç duydukları güveni ve huzuru hissettirmek vazifemizdir" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de 29 bin 615 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor"

Ulusal Vefa Programı ile 81 ilde yaşlılara kendi evlerinde, gündelik ihtiyaç desteği hizmeti sunduklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu çerçevede, Eskişehir’de 57 personelimizle bin 80 vatandaşımıza vefa hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Yaşlı Destek Programı ile yaşlılarımızın hizmetlerimize daha kolay erişmesini sağlıyoruz. Öte yandan, Evde Bakım Yardımı’yla bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlıyoruz. Bu sayede, ailelerinin yanında bakım hizmeti almalarını mümkün kılıyoruz. Eskişehir’de bu ay 3 bin 704 kişi bu hizmetimizden faydalandı. Bunun yanı sıra gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizde yaşlılarımıza ve ailelerine; rehberlik, danışmanlık, psiko-sosyal destek hizmetleri sunuyoruz. Bugün, Türkiye’de 464 kamu ve özel huzurevinde 29 bin 615 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Özellikle belirtmek isterim ki, huzurevlerimizde kalan, ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın tamamı bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor. Ayrıca, Eskişehir’de de 10 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 595 yaşlımıza sıcak bir yuva sunuyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu huzurevimiz ile birlikte yatak kapasitemizi genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir yüzde 38.2 ortanca yaş ortalaması ile daha yaşlı bir nüfusa sahiptir"

Türkiye’nin yaşlı nüfusunun arttığına dikkat çeken Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, şunları söyledi:

"Bizler, ’Büyüklerine hürmet etmeyen, küçüklerine merhamet göstermeyen bizden değildir’ diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Yaşlılarımız, geçmişimizle geleceğimiz arasında en sağlam köprüleri kuran, milli ve manevi değerlerimizi yarınlara taşıyan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan en kıymetli hazinelerimizdir. Onların hayat tecrübeleri, bizler için en değerli rehberdir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, sadece ekonomik göstergelerle değil, aynı zamanda yaşlılarına ve bakıma muhtaç vatandaşlarına gösterdiği şefkat ve sunduğu imkânlarla ölçülür. Bu anlayışla, devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde yaşlılarımızın hayat kalitesini artırmak, onlara hak ettikleri değeri göstermek ve kimseye muhtaç olmadan, huzur ve güven içinde bir hayat sürmelerini sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Ülkemizin yaşlı nüfusu artmakta ve bu oran toplam nüfusumuz içinde yüzde 10’u aşmış bulunmaktadır. Türkiye ortanca yaş ortalaması yüzde 34.4 iken, Eskişehir yüzde 38.2 ortanca yaş ortalaması ile daha yaşlı bir nüfusa sahiptir. Bu demografik dönüşüm, bizlere yaşlı bakım hizmetlerinin ve sosyal altyapımızın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu doğrultuda hazırlanan "Yaşlanma Vizyon Belgesi" ile hedefimiz, sadece barınma imkânı sunmak değil, aktif ve sağlıklı yaşlanma anlayışını hayata geçirerek, büyüklerimizin sosyal hayata katılımlarını teşvik etmek, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmektir."

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, AK Parti milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez ile Ayşen Gürcan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve İl Müftüsü Muharrem Gül katılım sağladı.