Yüksekova karayolunda sürü halinde dolaşan dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yüksekova ilçesinde son dönemlerde dağ keçileri sürüler halinde görünmeye başladı. Yeşildere köyü yakınlarında sürü halinde Van-Yüksekova kara yoluna inen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Melik Bilici isimli vatandaş, "Van-Yüksekova kara yoluna sürü halinde inen dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldım. İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Ben de köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin. Oldukça hassas davranalım" ifadelerini kullandı.